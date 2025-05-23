ESPECIALS
Lo Caragolasso de l'Aplec del Caragol, en directe
A partir de les 19.30 hores
Lleida Televisió retransmet en directe aquest divendres el tret de sortida de la 44 edició de l’Aplec del Caragol, que donarà inici amb Lo Caragolasso, en el qual hi haurà les actuacions de Lluís Sánchez, el grup Claquera i la penya Cigaló-Forçuts, colla d’honor d’aquesta edició. Santi Roig, Mariví Chacón i Judit Montoy estaran al capdavant d’un programa especial des de la Glorieta dels Camps Elisis (19.30) per explicar la concentració de penyes el primer dia de la festa gastronòmica. Mitja hora abans, Mariví Chacón presentarà el Connecta Lleida Pirineus per conèixer l’actualitat del territori i connectar amb Judit Montoy, que estarà parlant amb els penyistes que esperaran amb ganes l’inici de l’Aplec. A les 21.30 hores, s’emetrà la reemissió, i a les 22.30 s’oferirà el pregó de la Setmana Cultural pronunciat pel periodista Artur Peguera.