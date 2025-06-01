REPORTATGES
L’aplicació de l’escola inclusiva a Catalunya, avui a ‘30 minuts’
L’escola inclusiva, que emet 30 minuts a TV3, a les 22.05, dona veu a famílies, mestres i professionals de la salut mental que denuncien que el sistema d’escola inclusiva a Catalunya no s’està aplicant amb els recursos i la flexibilitat necessaris. El programa mostra el cas de la Luna, que combina l’escola ordinària amb l’especial, i el del Javier, un nen amb autisme i altes capacitats que no surt de casa després d’un llarg procés de desbordament emocional causat per la pressió a l’escola. 30 minuts posarà sobre la taula una pregunta fonamental: què significa realment inclusió i com es pot aplicar amb els recursos reals del nostre sistema educatiu? Per una altra banda, 60 minuts del Canal 33, a les 23.00, emet el programa Eichmann: Judici al nazisme, un reportatge sobre els límits de l’obediència i la banalització del mal.