REPORTATGES
La dura realitat del tràfic d’òrgans a l’Iraq, avui a ’30 minuts’
El programa 30 minuts de TV3 ofereix avui, a les 22.05, el reportatge Vides en venda que aborda la dura realitat de molts iraquians en situació de pobresa: el mercat d’òrgans. És una indústria que mou uns 1.500 milions de dòlars amb vincles amb el crim organitzat i que existeix a causa de la complicitat del govern local. Després de dos dècades d’atemptats, violència sectària entre faccions xiïtes i sunnites i corrupció governamental al més alt nivell, un mercat il·lícit ha arrelat a l’Iraq, fàcilment accessible a través d’internet i l’abast del qual s’estén més enllà de les fronteres del país. Per la seua part, el Canal 33 proposa a 60 minuts, a les 23.00, el documental Tots vigilats, que mostra com alguns països adopten mesures cada vegada més sofisticades en nom de la seguretat. Però l’aposta té una cara fosca: el control de la ciutadania.