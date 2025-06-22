La gestió del temps a Catalunya, a debat a TV3
El reportatge Els horaris impossibles de 30 minuts, aquesta nit a les 22.05 a TV3, planteja el debat sobre si vivim en un dels pitjors països quant a l’organització del temps. El documental se centra en diverses històries personals que tenen com a rerefons la lluita pel dret al temps. Fa anys que Catalunya planteja aquest debat però, segons Marta Junqué, directora de l’organització Time Use Initiative, “cal fixar-lo, urgentment, a la nostra agenda”. I adverteix que “un trenta per cent de les dones amb fills són pobres de temps a Catalunya. Això què vol dir? Que quan arriben al final del dia no han tingut temps per a si mateixes”.
Per la seua banda, 60 minuts, al Canal 33 a les 23.00, emet el documental Migrar, a vida o mort, que destapa la sòrdida realitat dels traficants de migrants i l’ambigüitat dels països pel que fa al seu negoci.