Lleida TV emet el quart Míting UA des de les Basses
Lleida Televisió retransmetrà avui (18.15) i per segon any consecutiu el Míting d’atletisme organitzat pel Lleida UA a la Pista Municipal d’atletisme de les Basses, a Alpicat. La retransmissió començarà aquest dijous a les 18.15 hores i anirà a càrrec dels periodistes Moisés Camuñas i Víctor Paracuellos, que explicaran les diferents proves atlètiques en un especial de quatre hores de durada, que convertirà la jornada en una gran festa de l’atletisme, amb un total de trenta proves de velocitat i mig fons, que inclouen llançament de disc i salt de llargada masculí (a les 19.30) i femení (a les 20.30). Al final de la competició, es premiaran les sis millors marques, amb els imports de 250, 200, 150, 100, 50 i 25 euros,i hi haurà un premi especial de 100 euros per batre un Rècord d’Espanya i 50 euros per batre un Rècord de Catalunya.