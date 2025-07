Ikea i l’explotació incontrolada de la fusta, a TV3

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

TV3 emet aquesta nit el documental Ikea: el saqueig dels boscos, sobre els vincles entre la multinacional del moble i l’explotació intensiva i incontrolada de la fusta. Per continuar el seu creixement exponencial i vendre cada vegada més mobles barats, el gegant suec devora cada any 20 milions de metres cúbics de fusta, és a dir, l’1 per cent de les reserves mundials de fusta. I encara que l’empresa presumeix de proveïment sostenible dels boscos, la realitat després de la retòrica és molt més tèrbola.

A més, abans, a partir de les 22.05 hores, Nits sense ficció ofereix Hvaldimir: la veritable història de la balena espia, sobre una beluga d’una base militar russa que va aparèixer a l’extrem nord de Noruega. Els científics que van ajudar a treure-li l’arnès creien que l’animal podria formar part d’un programa militar d’utilització de cetacis.