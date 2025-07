Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Ricky Rubio s’asseurà diumenge, a les 21.25 a La Sexta, amb Jordi Évole a la pista del Masnou, el lloc on va començar a jugar a bàsquet, per fer un repàs a la seua vida, carrera i futur. Segons el presentador, el mateix protagonista va ser qui va demanar una entrevista per “explicar el que mai havia explicat”.