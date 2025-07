Havaneres de Calella amb polèmica, aquesta nit a TV3

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Com cada primer dissabte de juliol, avui se celebra la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell. I també com ja és tradició, TV3 les retransmetrà en directe a partir de les 22.06, al finalitzar el Telenotícies vespre. Cada any, més de 50.000 persones es reuneixen a la platja de Port Bo per escoltar les cançons marineres. Però aquest any hi ha un important canvi, i és que, per primera vegada, l’acte no acabarà amb El meu avi. Això és a causa de la presumpta vinculació del seu autor, Josep Lluís Ortega Monasterio, amb un cas d’explotació sexual explicat en el reportatge Murs de silenci. S’especula que el públic la cantarà com a protesta. Amb aquest canvi de repertori, TV3 televisarà les dos hores d’havaneres, que aquest any celebren la 58a edició. Els grups participants són Neus Mar i Les Joves Veus del Mar, Port-Bo, Peix Fregit i Terra Endins.