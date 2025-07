Lleida Televisió ofereix en directe la Diada dels Raiers a la Pallaresa

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Lleida Televisió emet avui en directe, a partir de les 11.15 hores, la Diada dels Raiers de la Pobla de Segur, una de les festes més tradicionals del Pallars Jussà. Aquesta celebració va ser declarada d’interès nacional el 2022. Durant tres dies reuneix concerts, un sopar popular, l’espardenyada i el descens de raiers diumenge al matí.

Actualment, baixen tres rais des de la presa de Llania fins al pont de Claverol, on els espera la gent que ha vingut a veure de prop aquesta tradició, que ja fa 47 anys que se celebra. Els rais són basses de troncs que es construeixen lligant fustes entre si per transportar-los riu avall. Tradicionalment, els raiers els utilitzaven per baixar la fusta des dels boscos pirinencs pels rius fins a les zones on es venia o es processava.

La retransmissió de la Diada va a càrrec de Mariví Chacón i Josep Cambray.