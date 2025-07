‘Nervi’ dedica aquesta nit el seu editorial al director de cine Oliver Laxe

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El programa Nervi de TV3 dedica aquesta nit el seu editorial al gallec Oliver Laxe, director de Sirat, guanyadora del Premi del Jurat del Festival de Canes. El corunyès estava obsessionat des de feia anys per una imatge: un tren que circula pel desert, per l’absolut no res, ple de passatgers, com una metàfora de la comunitat humana en la qual l’acceptació o submissió de la vida determina la qualitat del viatge. D’allà, i de la seua experiència personal al Marroc, va nàixer la història d’un pare que busca la seua filla desapareguda. Format a Barcelona i ara veí d’un llogaret gallec, Laxe s’ha convertit en un dels cineastes més rellevants d’Espanya. Andrea Gumes, presentadora de Nervi, entrevistarà també Iván Morales, que s’estrena en la direcció amb la pel·lícula Esmorza amb mi. L’actuació del grup Remei de Ca la Fresca tancarà el programa.