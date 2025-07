RTVE estrena aquesta nit ‘La pirámide’ i envia ‘La garita’ a La 2

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

RTVE estrena aquesta nit, a les 23.00, el concurs La pirámide, presentat per l’actriu Itziar Miranda. Es tracta d’un joc d’associació de paraules en el qual tres concursants, elegits a l’atzar entre el públic, comptaran amb l’ajuda d’un personatge conegut per sumar el major nombre d’encerts. Les tres parelles competiran per assolir la final, a la qual només en pot arribar una i optar als 100.000 € de premi. D’altra banda, RTVE ha retirat La garita de La 1 després de només dos emissions, en les quals no ha convençut l’audiència. El format, que arribava a l’access prime time com a substitut de La revuelta, serà resituat a La 2 sense horari encara establert. La segona entrega, la de dimecres, va caure a un 7,4% de quota i 691.000 espectadors, per la qual cosa ahir La 1 va oferir al seu lloc nous capítols de Viaje al centro de la tele, el seu format de nostàlgia i zàping habitual.