La vida de Pavarotti, ‘El tenor del poble’, a ‘Nits sense ficció’

TV3 emet aquesta nit (22.05) el documental Pavarotti, a Nits sense ficció, un reportatge sobre el cantant d’òpera Luciano Pavarotti. La producció està composta per una combinació d’actuacions personals, interpretacions analògiques, imatges inèdites i entrevistes a familiars i companys. Va ser produït el 2019 i va comptar amb la direcció de Ron Howard, guanyador de dos Premis Oscar. Pavarotti, conegut com El tenor del poble, va nàixer l’any 1935 a Mòdena, Itàlia, en una família obrera, amb mare treballadora d’una fàbrica de cigars i un pare forner però amb una afició per l’òpera. D’aquesta manera, des de petit va sentir passió per la música. A l’acabar l’emissió, es televisarà el documental Italo disco, el so dels anys 80 (00.10), un reportatge sobre aquest estil musical que combina melodies sintètiques i futurisme.