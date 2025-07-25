SÈRIES
Una sèrie de terror ambientada al Camí de Sant Jaume, a RTVE
RTVE Play ha estrenat Caminantes, una minisèrie dirigida per Koldo Serra sobre la desaparició de cinc joves l’agost del 2019 mentre peregrinaven pel Camí de Sant Jaume. Són set capítols d’uns 20 minuts de durada que ja estan disponibles a la plataforma gratuïta de RTVE. La sèrie està ambientada en la Selva d’Irati, a Navarra. Els protagonistes són cinc amics, tres nois i dos noies, que desapareixen durant la peregrinació. Dos setmanes després, la policia troba els seus telèfons mòbils enterrats en plena muntanya, juntament amb les seues motxilles i diversos objectes personals. Gràcies als vídeos que els nois van gravar amb els dispositius, es poden reconstruir les seues 40 hores de malson. La plataforma ja compta amb sèries com Dieciocho i Ser o no ser, que s’uneixen a produccions internacionals com Normal people i Somewhere boy.