DOCUMENTALS
El mètode de la nadadora Andrea Fuentes a ‘Nits Sense Ficció’
TV3 emet aquesta nit (22.05) el documental El mètode Fuentes en el marc de Nits Sense Ficció. La proposta segueix la preparació de la selecció espanyola de natació artística durant aquesta temporada. El grup el selecciona Andrea Fuentes, un referent en la disciplina amb quatre medalles olímpiques i més de 30 en mundials i europeus. Prioritza la salut mental, la transparència i la comunicació, i el seu mètode ha triomfat en el Mundial de Singapur, on el seu gran descobriment Iris Tió ha guanyat sis medalles. Al finalitzar (23.15), es retransmetrà La història desconeguda, un reportatge sobre la trajectòria invisibilitzada del rugbi a Catalunya i després (00.30) Les del criquet, una proposta documental sobre una vintena de noies que conformen l’únic equip de criquet femení d’Espanya. Les dos són propostes de Nits Sense Ficció.