CONCURSOS
‘Joc de cartes’ torna aquesta nit amb noves rutes gastronòmiques
El xef Marc Ribas passarà un altre estiu degustant la gastronomia catalana amb l’estrena, aquesta nit (22.05) a TV3, de Joc de cartes estiu. El concurs de cuina s’ha convertit en un referent de 3CAT després d’haver visitat més de 500 locals. Tanmateix, en aquesta novena edició del programa, Lleida no tindrà cabuda. Ribas comença avui el programa buscant el restaurant més romàntic de Barcelona i visitarà Cuadro Barcelona, a Sant Martí; Club61, a l’Eixample, a prop d’Arc de Triomf, i Gran Tonino, a Sarrià-Sant Gervasi. Després, Joc de cartes recupera capítols de la vuitena i setena temporada, en els quals Ribas busca el millor restaurant del Port Vell: La Cala, La Brisa o el Rooster and Bubbles. Per tancar la nit triarà el millor local centenari de la ciutat entre Can Miserias (1921), La Palmera (1862) o Glaciar (1922).