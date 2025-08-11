NOVETATS
Bibiana Ballbè presentarà un nou programa setmanal a TV3
Bibiana Ballbè tornarà el setembre a TV3 com a presentadora de Bestial, un late show d’entrevistes amb l’objectiu d’atansar a la cadena convidats de nivell. El programa seguirà la línia de Late Xperiencie, produït per The Creative, de Ballbè, per a CaixaBank. Està previst que el programa ocupi la nit dels diumenges. Aquest format s’unirà a l’assentat Col·lapse dels dissabtes, que es renovarà amb Jordi González al capdavant, i a l’anunciat Fanzone de Gerard Romero. TV3 té prevista l’emissió de 8 coses a fer abans de morir, la segona temporada de Vintage i el retorn de Crims i El foraster per a la nit dels dilluns. Els dimarts segueix Sense ficció, mentre que els dimecres, inicialment, s’emetrà La gran pel·lícula abans de Joc de cartes. Els dijous segueix Polònia amb Fanzone. Els divendres, Eufòria Dance Kids i Zenit.