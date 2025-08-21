MÚSICA
Viena acollirà el festival d’Eurovisió el maig del 2026
La 70a edició del festival d’Eurovisió se celebrarà el 16 de maig del 2026 a Viena després d’imposar-se a l’altra candidata, la ciutat alpina d’Innsbruck. La victòria del cantant JJ amb la cançó Wasted love en l’última edició, a Basilea, va tornar a atorgar a Àustria la seu de l’esdeveniment musical, que aquest any va ser seguit per 166 milions de teleespectadors. Aquesta serà la tercera ocasió en què Àustria acull el festival. La primera vegada va ser el 1967, després de la victòria d’Udo Jürgens amb Merci chérie. També va allotjar la 60a edició del festival el 2015, després del triomf de Conchita Wurst amb Rise like a phoenix. L’alcalde de Viena, el socialdemòcrata Michael Ludwig, va anunciar un pressupost de 22,6 milions d’euros per a l’esdeveniment. La capital garanteix 3.000 habitacions d’hotel, connexions aèries directes amb 195 destinacions, i és un centre cultural de primera línia.