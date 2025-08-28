ENTREVISTES
L’atleta Ana Peleteiro, convidada aquesta nit a ‘Mis raíces’
Ana Peleteiro, medallista olímpica, mundial i europea en triple salt, és la convidada del programa Mis raíces, avui a les 22.50 hores a Cuatro. La presentadora Isabel Jiménez xarrarà de forma distesa amb l’atleta gallega de 29 anys, encara immersa en el seu procés de recuperació tant físicament com mentalment després de la pèrdua del seu nadó en la setmana tretze de gestació. “Vam tenir la sort de poder enterrar-lo en presència dels meus pares i també amb la Lúa (la seua primera filla) i tancar aquest cicle.” Ana Peleteiro no estarà competint als Mundials d’atletisme de Tòquio, que arranquen el 13 de setembre, i ella mateixa va donar les raons: “No estic entrenant-me perquè després d’un avortament cal complir uns terminis en què no pots fer esport i has de deixar que el teu cos es recuperi. Això m’ha fet perdre la temporada d’aire lliure.”