ESTRENES
Lleida Televisió passa el relleu
La nova temporada de la cadena començarà demà amb canvis a la graella. Moisès Camuñas serà el nou presentador del programa de la nit, que passarà a dir-se ‘+Lleida’
Diuen que el canvi no només és necessari, sinó una oportunitat. La nova etapa de Lleida Televisió marca l’inici d’una televisió que es renova per connectar millor amb la seua audiència, adaptant-se als nous formats de consum i apostant per la qualitat i la proximitat. Per aquesta raó, la graella presenta canvis respecte al curs passat. Moisès Camuñas s’incorpora a Lleida Televisió per presentar el programa de la nit, que es dirà +Lleida. Serà un programa en directe, que comptarà amb una entrevista a un convidat diferent cada dia, una taula de debat que tractarà els temes més rellevants de l’actualitat lleidatana, connexions en directe i altres col·laboracions. S’emetrà totes les nits a partir de les 21.30.
D’altra banda, el Notícies Lleida també canvia de presentadors conservant les franges horàries del migdia (14.00) i la nit (20.30). Santi Roig al migdia i Judit Montoy a la nit seran els presentadors, mentre que Eva Cortijo serà la copresentadora d’esports a les dos franges. Lleida Televisió ha renovat la imatge d’aquests programes ampliant el plató, que permetrà més dinamisme als presentadors, i amb un nou grafisme.
Disseny i sintonia
Cactus Soup ha estat l’encarregada de dissenyar la imatge gràfica del +Lleida amb una nova taula per a les tertúlies, fabricada per l’empresa lleidatana Ebenista i la col·laboració d’Instantropia. El compositor David Pradas s’ha encarregat de la sintonia del programa. El Notícies també comptarà amb una taula més gran fabricada al taller de Visual Difusió. Continuant amb els canvis en la programació, Aidé Robles passarà a presentar el Connecta Lleida Pirineus.
Mariví Chacón continuarà al capdavant del Cafeïna amb un nou format setmanal d’una hora. Chacón no perdrà presència diària ja que presentarà cada migdia el DiS amb protagonistes de la cultura de Lleida. Agafa el relleu de Glòria Farré, subdirectora de SEGRE, que passarà a presentar Entre tu i jo. El Lleida Activa continua amb Santi Roig i Noèlia Burgos com a tàndem. Finalment, s’incorpora a la graella un programa musical, liderat per Manel López, que explicarà les noves tendències de la música en tots els àmbits.
Els continguts de Lleida Televisió reforcen la seua difusió a tot el país a través de la plataforma La Xarxa +. Així, el repte per a aquesta nova temporada serà potenciar els continguts i la presència lleidatanes per ampliar el nombre d’usuaris al territori.
Per això, s’ha configurat un equip de gestió polivalent que barreja d’experiència i joventut. Òscar Fernández continuarà com a director de la cadena i s’estrena com a cap de producció i continguts. Ricard Gómez coordinarà tots els departaments, amb Moisès Camuñas al capdavant d’informatius, Judit Montoy de programes i Eva Cortijo d’esports.
L’organigrama es completa amb Santi Roig com a subdirector, Carles Giménez al capdavant del departament comercial, i tot l’equip tècnic i de redacció professionals i compromesos amb el territori.
Equip polivalent per liderar el canvi
Lleida TV no només renova la graella, sinó també l’organització per ser més eficient, respondre a les exigències de l’audiència i afrontar els reptes de futur dels mitjans, garantint la pluralitat i treballant per evitar les fake news, amb un contingut de qualitat i rigorós.