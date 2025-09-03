CONCURSOS
‘Joc de cartes’ decideix avui el millor restaurant de Platja d’Aro
Marc Ribas i l’equip de Joc de cartes visiten avui, a partir de les 22.05 a TV3, la localitat de Platja d’Aro, una de les destinacions turístiques favorites dels catalans a la Costa Brava, a la recerca del seu millor restaurant. El primer candidat és el Pura Brasa, on els esperen Xavier Algar i Xavi González. És una braseria immensa amb cuina oberta. Després serà el torn de La Tasketa del Mar. Iván Fleta i Jaume Garcia compartiran el seu sentit de l’humor i les seues tapes, arrossos i productes del mar. L’última parada serà L’italianini, on Isabel i Sara Triola, mare i filla, defensaran el menjar italià casolà, fet totalment amb productes d’elaboració pròpia. A continuació, TV3 emet el cinquè capítol de la vuitena temporada, a l’interior de l’Empordà, i el segon de la setena, en el qual Marc Ribas busca el millor restaurant del Cap de Creus.