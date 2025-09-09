NOVETAT
El nou canal en català d’RTVE, 2Cat, s’estrenarà el 13 d’octubre
El nou canal en català d’RTVE, conegut provisionalment com 2Cat, s’estrenarà en antena el 13 d’octubre. La previsió inicial era fer una primera emissió l’11 de setembre, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, però finalment l’arrancada definitiva no serà fins al mes d’octubre. La presentació oficial s’ha fixat per al 7 d’octubre en una trobada amb els mitjans de comunicació. Segons la font del canal, encara que les emissions s’iniciaran el 13 d’octubre, hi ha programes que no es començaran a emetre fins al 27 d’octubre.
Pel que fa a la graella, durant les últimes setmanes ja han avançat alguna novetat: el magazín matinal conduït per la periodista Cristina Villanueva. D’altra banda, després de L’informatiu de migdia es prepara un programa esportiu a càrrec del periodista de la casa Marc Martín.