ESTRENES
‘Cafeïna’ torna avui amb un programa setmanal nou sobre benestar
El programa Cafeïna de Lleida Televisió estrena avui temporada, a les 14.30, amb el seu nou format setmanal. Mariví Chacón continua com a presentadora d’un magazín que se centrarà en temes relacionats amb la salut i el benestar. També hi haurà monogràfics sobre esport i una tertúlia entre els convidats. En aquest primer capítol, els protagonistes seran la nutricionista i dietista Naila Martínez; Raquel Barrachina, especialitzada en sòl pelvià, i Sam Gorrochategui, fisioterapeuta i director de la clínica Sporticus. Mentrestant, Lleida activa, el programa d’economia de Lleida Televisió que dirigeixen Santi Roig i Noèlia Burgos, tractarà avui (21.00) sobre la proposta denegada al Congrés de la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals. Josep Maria Gardeñes, president de la Coell, és un dels protagonistes del programa d’aquesta nit.