El lleidatà Tatxo Benet deixa la presidència del Grup Mediapro
El conglomerat mediàtic català perd l'últim dels seus fundadors després de més de tres dècades d'activitat i una facturació d'més de 1.000 milions d'euros
El lleidatà Tatxo Benet, el fins ara president i conseller delegat del Grup Mediapro, ha anunciat la seva sortida de l'empresa després d'arribar a un acord amb SouthWind, el soci majoritari del conglomerat mediàtic. Aquesta decisió, comunicada durant una reunió general a l'auditori de Barcelona i retransmesa en línia per a totes les seus, marca la fi d'una època per a la companyia catalana fundada l'any 2000. "Estic segur que aquesta nova etapa de la qual ja no formen part cap dels tres fundadors donarà tants èxits com els més de 30 anys que hem viscut i que han convertit Grup Mediapro, una empresa nascuda i crescuda a Catalunya, en un referent mundial", ha manifestat Benet en el seu comiat.
El directiu lleidatà va iniciar la seva carrera professional en mitjans com 'Diario de Lérida', 'El País' i 'El Periódico de Catalunya', abans de formar part de l'equip fundacional de Televisió de Catalunya on va ser nomenat director d'Esports el 1987. La seva trajectòria el va portar a impulsar la producció televisiva dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992 i, posteriorment, va fundar Mediapro l'any 2000 juntament amb Jaume Roures i Gerard Romy. Al tancament del 2024, la companyia va registrar una facturació de 1.068 milions d'euros i actualment compta amb prop de 7.000 professionals distribuïts en 50 seus de 28 països.
La sortida de l'últim fundador
Aquesta marxa representa la desvinculació de l'últim dels fundadors originals de Mediapro. L'octubre de 2023, Jaume Roures ja va deixar de ser soci gestor de la companyia després de tres dècades. En aquell moment, Benet va ser ratificat com a president i conseller delegat, càrrecs que exercia des de feia més d'una dècada, i va defensar un projecte de futur "sense fissures" amb SouthWind, descartant qualsevol desavinença amb el soci majoritari.
Tensions internes i denúncies creuades
Malgrat les declaracions conciliadores de Benet després de la sortida de Roures, la relació entre els fundadors s'ha deteriorat. El juliol del 2025, Mediapro va presentar una denúncia contra Roures per presumpta apropiació indeguda de les accions de Versatil Cinema, una companyia del grup. Roures va respondre qualificant la denúncia d'"inventada" i acusant l'empresa d'utilitzar-la com a cortina de fum per evitar pagar-li el que, segons ell, se li devia.
Amb la marxa de Tatxo Benet, es tanca definitivament una etapa històrica per a Mediapro, que ara afronta el futur sense cap dels seus creadors originals, sota el control del fons d'inversió hongkonguès SouthWind, que haurà de definir la nova direcció estratègica d'un dels grups audiovisuals més importants sorgits a Catalunya.