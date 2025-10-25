ESPECIAL
Lleida Televisió ofereix avui la trobada de fallaires a Aran
Lleida Televisió emet avui en directe, a partir de les 21.30, la celebració del desè aniversari de la declaració de les falles com a Patrimoni Cultural Inmaterial de la Humanitat per la Unesco. L’acte tindrà lloc a Les, a la Val d’Aran, amb la participació de representants d’una quinzena de localitats que han recuperat o mantenen la cultura fallaire. Jordi Sebastià i Judit Montoy presentaran la trobada des de la plaça deth Haro, on acabarà la cercavila dels fallaires, l’encesa i un concert a càrrec de Sarabat. Per la seua banda, Lleida activa comptarà, a les 20.30 hores, amb José Crespín, subdelegat del Govern espanyol a Lleida, per fer balanç de la campanya agrària. Noèlia Burgos entrevistarà també representants de Jarc i Asaja. Mentrestant, Mariví Chacón abordarà amb Chisana el dol gestacional i perinatal a Cafeïna, a partir de les 15.00 hores.