REPORTATGES
‘Nits sense ficció’ s’afegeix al desè aniversari d’Open Arms
El programa Nits sense ficció ofereix aquesta nit (22.05) a 3Cat tres dels quatre capítols de la sèrie documental A contracorrent: 10 anys d’Open Arms, que retrata el gir en la trajectòria de l’ONG, fundada el 2015 per Òscar Camps, en un moment clau. A través d’històries íntimes i material inèdit, el reportatge s’endinsa en la ruta migratòria africana, que porta milers de joves a arriscar-ho tot per perseguir el somni europeu, i mostra sense embuts la duresa del trajecte. La producció explica com l’ONG s’ha reinventat per actuar més enllà del Mediterrani central, explorant noves rutes a l’Atlàntic i al canal de la Mànega, en què el drama humanitari persisteix. La sèrie també revela la dimensió menys visible d’Open Arms: el projecte Origen al Senegal, la resposta a emergències com la covid i la catàstrofe a Gaza.