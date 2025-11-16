DOCUMENTALS
El polèmic trasllat de les pintures de Sixena, a ‘30 minuts’
El programa 30 minuts de 3CAT ofereix aquesta nit, a les 22.05, el documental Pintures sentenciades, centrat en el polèmic trasllat a Aragó dels murals de Sixena. Després de la seua restauració i conservació durant gairebé un segle a Catalunya, la jutge ha determinat que en els propers mesos hauran d’emprendre el camí de retorn al monestir de Santa Maria, en ple cor dels Monegres. La decisió, lluny de calmar els ànims, ha desencadenat una encesa batalla entre especialistes i tècnics convençuts que, si les obres es traslladen, podrien patir greus danys, i els qui en defensen la restitució al lloc d’origen per justícia històrica. Per la seua part, 60 minuts emet al Canal 33, a les 22.45, el reportatge Vides en venda: la realitat del tràfic d’òrgans a l’Iraq, amb testimonis de víctimes, metges i activistes en contra d’aquestes pràctiques.