SÈRIES
La 1 estrena avui la sèrie ‘Ena’, basada en la vida de Victòria Eugènia
Dos anys després del rodatge i després de les queixes del seu creador, Javier Olivares, i de l’autora de l’obra, Pilar Eyre, per estar guardada en un calaix, la sèrie Ena s’estrena avui a La 1 a les 23.00 hores, després de La revuelta i agafant el relleu de MasterChef Celebrity. A més d’explicar la vida de Victòria Eugènia, reina consort d’Alfons XIII, Ena és el retrat d’una època que va canviar el món: la primera meitat del segle XX, des del 1905 fins al 1945. La sèrie consta de sis capítols i està protagonitzada per Kimberley Tell i Joan Amargós. Adapta la novel·la homònima de Pilar Eyre, amb guió i producció executiva de Javier Olivares, i està dirigida per Anaïs Pareto i Estel Díaz. RTVE emetrà també cada setmana Victoria Eugenia, historia de un amor trágico, una nova sèrie documental que aprofundirà en la figura d’una reina moderna.