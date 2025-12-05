Netflix compra Warner Bros i es queda amb HBO: què passarà a partir d'ara?
Warner Bros. ha trobat comprador abans de finalitzar el 2025, tal com havia anunciat. Després d'una intensa pugna, Netflix ha superat Paramount per 82.700 milions de dòlars
Netflix ha tancat la major adquisició de la seva història amb la compra de Warner Bros. Discovery, incloent la plataforma HBO Max, en una operació valorada en 82.700 milions de dòlars (71.200 millones de euros). Aquest acord representa un dels moviments més significatius en la indústria de l'entreteniment i suposa un gir radical en l'estratègia corporativa del gegant de l'streaming, que fins ara havia rebutjat les grans adquisicions.
Segons les condicions establertes, els accionistes de Warner Bros. Discovery rebran una compensació de 27,75 dòlars per cada títol, estructurada en un pagament de 23,25 dòlars en efectiu més 4,501 dòlars mitjançant accions de Netflix. La proposta final inclou una clàusula de penalització per ruptura de 5.000 milions de dòlars en cas que els reguladors bloquegin l'operació. Fa només dos mesos, el co-CEO de Netflix, Greg Peters, havia criticat les megafusions mediàtiques, fet que evidencia el canvi d'estratègia de la companyia.
L'acord ha culminat després d'una intensa guerra d'ofertes en què Netflix ha superat competidors com Paramount-Skydance, que buscava adquirir la totalitat de WBD, i Comcast, interessat únicament en els actius d'streaming i estudis. De fet, ahir mateix, Paramount-Skydance acusava el procés d'haver estat "amanyat" amb un "resultat predeterminat" que afavoria un únic postor. Els analistes atribueixen parcialment la victòria de Netflix a l'estreta relació professional entre David Zaslav i Ted Sarandos.
Calendari d'integració fins al 2026
El tancament definitiu no s'efectuarà fins que Warner Bros. Discovery completi la separació de la seva divisió de xarxes tradicionals (que inclou CNN, TNT Sports, Discovery Channel, TBS i els canals de televisió oberta europeus, a més del servei Discovery+ i Bleacher Report) en una nova companyia independent anomenada Discovery Global. Aquest procés està programat per finalitzar en el tercer trimestre de 2026, moment a partir del qual Netflix podrà prendre control efectiu dels actius adquirits, segons el calendari oficial difós per la pròpia Netflix.
Un catàleg històric per a Netflix
Amb aquesta operació, Netflix incorporarà a la seva estructura corporativa les productores Warner Bros. Motion Picture Group i Warner Bros. Television, DC Studios (responsable de les franquícies superheroiques que rivalitzen amb Marvel), la totalitat de la programació d'HBO incloent sèries emblemàtiques com Joc de trons o la futura sèrie de Harry Potter, i una biblioteca històrica que comprèn aproximadament 12.500 llargmetratges i 2.400 sèries. Tot això, per descomptat, a més de franquícies i IPs de fama universal com les esmentades, Friends, El Senyor dels Anells o tot el catàleg de Looney Tunes, entre altres obres de Hanna-Barbera. L'acord també atorga a Netflix infraestructura física de producció, incloent els llegendaris estudis de Burbank a Califòrnia, propietat de Warner.