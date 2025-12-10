ENTREVISTES
La cantautora aranesa Alidé Sans visita aquesta nit ‘La Renaixença’
La cantautora aranesa Alidé Sans visita aquesta nit, a partir de les 22.00, el programa La Renaixença, que condueix Lluís Jutglar Peyu al Canal 33. L’artista interpretarà A la ruaa de Rore, del seu àlbum Arraïtz. Sans és una de les veus més destacades de la música actual en llengua occitana, l’eix central del seu projecte artístic, combinant-lo amb sonoritats contemporànies que van del pop i el folk a l’electrònica. Amb una forta identitat pirinenca i una clara projecció internacional, Alidé Sans utilitza la música com a eina de reivindicació lingüística, feminista i generacional. Les seues cançons connecten la tradició oral i la cultura popular d’Aran amb discursos actuals. A més de la seua trajectòria musical, és una figura activa en la defensa de la diversitat cultural i lingüística, participant en projectes educatius, culturals i artístics.