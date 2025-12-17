REPORTATGES
‘Callejeros’ tanca la temporada amb una mirada a la vida als pobles
El programa Callejeros acomiada aquesta nit la temporada a Cuatro, a les 23.20, amb Me voy al pueblo, un reportatge sobre la nova vida rural. Aquesta s’ha convertit en una de les tendències socials més visibles dels últims anys. Cada vegada més persones, especialment joves professionals i famílies urbanes, decideixen deixar la ciutat per instal·lar-se en entorns rurals a la recerca d’una millor qualitat de vida.
El fenomen, que es va accelerar després de la pandèmia, ja no es percep com una cosa provisional sinó com un canvi vital conscient i durador. Els pobles, per la seua part, també estan canviant.
L’arribada de nous veïns ha impulsat la reobertura d’escoles, comerços i serveis bàsics, a més d’iniciatives culturals i projectes emprenedors lligats a la sostenibilitat, el turisme responsable i l’economia local.