REPORTATGES
‘Documentos TV’ estrena aquesta nit ‘Mi marido violó a Gisèle Pelicot’
El programa Documentos TV estrena aquesta nit (23.50), a La 2 i RTVE Play, el reportatge Mi marido violó a Gisèle Pelicot, que recull els testimonis de set dones, familiars d’alguns dels violadors, que han patit una doble victimització: les perversions dels seus marits i la violència de la societat. Durant deu anys, Dominique Pelicot va buscar més de 70 homes perquè violessin i abusessin sexualment de la seua dona al seu dormitori, mentre la drogava i gravava les agressions.
Negació, incredulitat, ràbia, humiliació, traïció i culpa són algunes de les emocions que irrompen en situacions doloroses. Nathalie és la mare d’un dels violadors de Gisèle. “Si el meu fill havia fet una cosa així era perquè jo no l’havia educat bé”, afirma. “He tornat amb el meu marit. L’he perdonat”, conta Patricia davant de la perplexitat social.