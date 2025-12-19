ESPECIALS
Chenoa i Estopa presentaran les campanades de Televisió Espanyola
Chenoa i Estopa seran els presentadors de les campanades d’RTVE. La cantant i els germans David i José Manuel Muñoz agafen el relleu d’Andreu Buenafuente i Sílvia Abril, que anaven a acomiadar l’any i donar la benvinguda al 2026 des de la Puerta del Sol. Tanmateix, un problema de salut de l’humorista va provocar que tant ell com la seua esposa causessin baixa.
Fa temps que Chenoa, que els últims mesos ha estat bolcada en la presentació d’Operación Triunfo, condueix programes a La 1 com The Floor i Dog House. Estopa acompanyarà la cantant, després que s’especulés tot el dia amb Marc Giró. Cristina Pedroche i Alberto Chicote seran els encarregats del simulcast d’Antena 3 i La Sexta; Sandra Barneda i Xuso Jones formaran parella a Mediaset, i a 3CAT presentaran Laura Escanes i Miki Núñez.