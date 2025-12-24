LA
RTVE celebra la nit de Nadal amb especials musicals i humor
La 1 s’omple d’humor i música durant la nit de Nadal amb una nova edició de Telepasión, amb Lalachus i Aitor Albizua; especials de dos artistes que celebren 20 anys en la música: Dani Ferández i Abraham Mateo; i un Viaje al centro de la tele més dels vuitanta que mai. Albizua i Lalachus reben l’encàrrec de crear i dirigir el programa Telepasión 2025. Mi gran noche (21.15), un desafiament que afronten amb l’ajuda de dos secretàries molt poc convencionals i misterioses. Seguidament, el primer especial nadalenc tindrà com a protagonista Dani Fernández sota el títol Me has invitado a bailar (22.20). Després, 20Conmigo (23.35), amb Abraham Mateo. La música no deixarà de sonar ja que a Viaje al centro de la tele, dirigit per Pedro Santos i locutat per Santiago Segura, conviden l’espectador a tornar als 80 amb Noche ochentera (00.45).