TVE
La ‘Gala Inocente’ compleix 30 anys carregada d’humor i solidaritat
Arriba aquesta nit una altra de les cites clàssiques de Nadal d’RTVE, la Gala Inocente 2025, que aquest any celebra el 30è aniversari. En directe a partir de les 22.00 hores a La 1 i RTVE Play, serà una ocasió única per repassar les seues tres dècades d’història i les seues millors bromes per sorprendre noves “víctimes” innocents, amb molt humor i un final solidari: col·laborar en la lluita contra el càncer infantil i impulsar programes assistencials i d’investigació per als menors i les seues famílies. Paula Vázquez, Juanma Iturriaga, Jacob Petrus i Carolina Casado presentaran aquesta gala televisiva, que comptarà amb actuacions musicals d’artistes com Pastora Soler, Beret, Los Secretos, Andy i La La Love You. També s’analitzarà com ha contribuït aquest programa especial, a través de les seues recaptacions solidàries, a millorar la vida de milers de nens.