La 1 emet el concert d’Any Nou i Ràdio 4 s’estrena en català
TVE ofereix l’1 de gener a les 11.15 el tradicional Concert d’Any Nou de la Filharmònica de Viena, dirigit per Yannick Nézet-Séguin, que compleix la 86 edició a la seua tradicional ubicació: la Sala Gran o Sala Daurada de la capital austríaca. En el concert d’aquest any 2026, un dels esdeveniments musicals amb més projecció internacional, s’inclouran cinc estrenes de peces, entre les quals obres de dos compositores.
A més, Ràdio 4 ofereix avui, per primera vegada, la retransmissió en català del concert. Aquesta emissió especial, locutada pel periodista i musicòleg Pep Gregori, obre l’any que l’emissora pública catalana de RTVE celebrarà en el seu 50 aniversari. Després del concert, RTVE proposa la tornada d’Increíble 2025 a La 1, un recopilatori de moments divertits, impactants i emotius emesos a la cadena durant l’any.