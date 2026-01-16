MÚSICA
El càsting de la nova temporada d’‘Eufòria’, aquesta nit a 3Cat
La quarta temporada d’Eufòria escalfa motors amb l’emissió, aquesta nit (22.05) a 3Cat, d’un especial sobre el càsting del programa musical. Torna Eufòria mostrarà l’elecció de 15 dels participants, mentre que el públic serà l’encarregat d’elegir el setzè durant la primera gala, el dia 23.
Amb 16 programes i més continguts extra disponibles en exclusiva a la plataforma 3Cat, el concurs comptarà amb un nou jurat que combinarà talent emergent, veus consolidades i mirades artístiques molt personals. De l’equip anterior només repeteix Alfred García i s’incorporen dos artistes amb una sòlida trajectòria i una forta presència escènica, que aportaran noves veus crítiques: Mama Dousha i Queralt Lahoz.
Així mateix, el concurs musical per excel·lència de 3Cat torna amb Miki Núñez i Marta Torné, de nou, com a presentadors.