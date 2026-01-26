REPORTATGES
‘El foraster’ visita avui Vall de Cardós, amb els seus peculiars veïns
Quim Masferrer visita aquesta nit a El foraster, a partir de les 22.05 a 3Cat, la localitat de Vall de Cardós, el barri del Serrallo de Tarragona i la Pobla de Lillet. Al Pallars, el presentador coneixerà el Charlie, un home de ràdio peculiar que amaga un museu surrealista al seu traster; la Conxita, que als 91 anys ha arribat a una conclusió ferma i contundent sobre Déu; i la Carmen i el Clive, una parella que es va conèixer a Austràlia. També parlarà amb el sacerdot, que sembla que custodia els secrets de tots els pobles veïns, fins i tot els de Tor, i descobrirà un taller mecànic únic on el Cisco i el Juanito li explicaran una història relacionada amb el més enllà. El Quim acompanyarà a més l’Anna en una ruta escolar; es deixarà portar per una teràpia poc convencional amb l’Enric i el seu ramat de cabres; i, finalment, l’Àngel el convidarà a casa seua, al Pui Tabaca.