DOCUMENTALS
Boris Skossyreff, l’estafador que es va proclamar rei d’Andorra, a 3Cat
El programa Nits Sense Ficció emet avui (22.05) el documental Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei, una producció que es pregunta si aquest personatge excèntric va arribar a ser realment el primer rei d’Andorra.
La peça reconstrueix la biografia de Boris Skossyreff, un aristòcrata rus que el 1934 es va autoproclamar monarca del Principat en un context de gran inestabilitat política i social. Espia, falsificador, seductor i aventurer, Skossyreff va protagonitzar una vida marcada per identitats falses, campanyes mediàtiques internacionals i un ambiciós projecte de modernització d’Andorra que incloïa turisme, baixa fiscalitat i més llibertats. El documental de Boris Skossyreff, fruit de més d’una dècada d’investigació, aporta testimonis directes amb materials inèdits procedents d’arxius de tot Europa.