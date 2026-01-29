MÚSICA
La 2 Cat i C33 retransmeten el concert benèfic ‘Act X Palestine’
El concert manifest Act X Palestine se celebra avui al Palau Sant Jordi en suport al poble palestí. Es podrà seguir pel Canal 33 a partir de les 19.45, amb els comentaris de Júlia Bertran, Josep Martin i Josep Palau, mentre que La 2 l’ofereix en directe des de les 20.00, amb comentaris de Consol Sáenz (Radio 3), i a La 2 Cat, la retransmissió comptarà amb la narració de Xavi Martínez (Ràdio 4) amb un programa previ des de les 19.30 hores presentat per Cristina Villanueva. L’esdeveniment reuneix una vintena d’artistes, entre els quals Amaia, Bad Gyal, Morad, Oques Grasses, Mushkaa, Yerai Cortés, a més de la col·laboració i participació de figures de l’àmbit cultural i social com Lluís Llach, Gemma Humet, Eduard Fernández o Pep Guardiola. Els fons recaptats aniran destinats a organitzacions d’ajuda humanitària a Gaza.