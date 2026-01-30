REPORTATGES
‘La Luz del Mundo’, avui a ‘Equipo de investigación’, que compleix 15 anys
Coincidint amb el seu quinzè aniversari, La Sexta emet aquesta nit (22.00) el reportatge número 555 d’Equipo de investigación, sota el títol La Luz del Mundo: fe, poder y control. El documental analitzarà l’expansió a Espanya d’aquesta organització, que pretén restaurar l’església cristiana primitiva. El programa també contextualitzarà la condemna del seu líder, Naasón Joaquín García, que compleix 16 anys de presó als EUA per abusos sexuals a menors, i recollirà testimonis de víctimes i exmembres. A més, l’equip viatja a Mèxic per documentar la dimensió simbòlica i material de la institució. El reportatge examinarà així mateix el seu sistema de finançament, la seua estructura jeràrquica i els mecanismes de control que aplica. L’organització compta amb al voltant de 3.000 ministres i 3.500 temples repartits per tot el món.