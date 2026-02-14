RÀDIO
L’ús de la IA centra el debat del Dia Mundial de la Ràdio a Lleida
El Dia Mundial de la Ràdio i el Memorial Josep Lluís Cadena, organitzat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya a la sala d’actes de la Diputació, van reunir ahir estudiants del Guindàvols, Caparrella i Ilerna en un debat centrat en els usos de la intel·ligència artificial a les emissores radiofòniques. Les emissores que van participar en l’onzena edició de l’esdeveniment van ser RNE, SER, COPE, Ràdio Rosselló, EMUN FM, UA1 Lleida, Onda Cero, Ràdio Les Borges, Ràdio La Seu, Alpicat Ràdio, Ràdio Balaguer, Ràdio Tàrrega, Catalunya Ràdio i Ràdio Ponent. A més, part de l’equip de La tarda de Catalunya Ràdio es va traslladar a Tàrrega per emetre un especial des del Teatre Ateneu. De la mateixa manera, RAC1 va realitzar dos d’especials de No ho sé i Tu diràs des de l’Aula Magna de l’IEI, conduïts per Mireia Garolera i Aleix Parisé.