FUTBOL
TV3 i La 1 emeten la semifinal de la Copa entre Barça i Atlètic de Madrid
La tornada de les semifinals de la Copa del Rei entre el FC Barcelona i l’Atlètic de Madrid es podrà seguir avui (20.45) per La 1 i TV3. RTVE Catalunya oferirà la retransmissió en català a partir de les 20.45 hores, amb la narració de Jaume Palomar i els comentaris tècnics de Lluís Carreras. El Barça afronta el duel al Camp Nou obligat a una remuntada històrica després del 4-0 encaixat al Metropolitano. L’equip de Hansi Flick necessita quatre gols per forçar la pròrroga i cinc per classificar-se en el temps reglamentari, sense encaixar-ne cap. Els blaugranes, líders de LaLiga, compten amb les baixes de Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Gavi, Andreas Christensen i Eric García, mentre que l’Atlètic arriba amb l’eliminatòria encarrilada i en un bon moment competitiu. La final es disputarà el 18 d’abril a Sevilla.