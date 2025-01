La proposta turística d'Aitona que triomfa a FITUR

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El poble d'Aitona està present a FITUR, la Fira Internacional de Turisme que se celebra cada any a Madrid. L'àrea de Turisme del municipi ha aprofitat l'ocasió per presentar el seu innovador projecte Fruiturisme, en el marc de la iniciativa España en Floración. Aquesta proposta busca promocionar el turisme sostenible al voltant de la espectacular floració dels presseguers que té lloc cada mes de març.

Una experiència natural única

Durant la presentació, l'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, ha destacat el caràcter singular de la floració: "És una de les experiències més úniques de la nostra vila. Amb el Fruiturisme, volem impulsar l'economia local, preservant alhora les nostres tradicions agrícoles i revaloritzant el paisatge natural de la floració." La iniciativa integra activitats culturals, de natura i gastronòmiques per oferir una vivència completa als visitants.

Un projecte col·laboratiu

España en Floración és un projecte que agrupa diversos destins espanyols amb l'objectiu comú de convertir les seves floracions estacionals en atractius turístics sostenibles. A més d'Aitona, hi participen els municipis murcians de Moratalla, Mula i Cieza, reconeguts per les seves espectaculars floracions d'espígol i ametllers. Coordinat per Agromarketing España i impulsat pels fons Next Generation de la UE, ofereix una plataforma perquè els aficionats a les floracions puguin descobrir totes les experiències en un sol cop d'ull.

El projecte posa especial èmfasi en el desenvolupament econòmic sostenible dels territoris rurals a través de la posada en valor de les seves floracions. En aquest sentit, la tècnica de Turisme d'Aitona, Bea Obis, ha remarcat: "El Fruiturisme contribueix a dinamitzar la nostra economia i a posar en valor el nostre patrimoni agroalimentari i la història de la vila."

Presència destacada al II Foro de Floración

Demà, en el marc oficial de FITUR, Aitona també participarà al II Foro de Floración organitzat per España en Floración. Aquesta trobada se centrarà en explorar el potencial turístic de les floracions per als mercats internacionals, especialment el japonès. Hi intervindran el conseller de Turisme de l'ambaixada espanyola al Japó i representants del tour operador nipó Kuoni Tumlare.

Durant el fòrum també es farà entrega del recent Premi FITUR al Turismo Activo que ha rebut España en Floración. Un guardó que reconeix la innovació d'aquest projecte col·laboratiu per integrar activitats culturals, gastronòmiques i d'aventura en entorns naturals singulars.

Aitona, un referent en turisme rural sostenible

Amb la seva aposta pel Fruiturisme i la participació a España en Floración, Aitona es posiciona com un referent en el turisme rural sostenible a Catalunya. El municipi demostra que és possible desenvolupar una oferta turística atractiva i de qualitat a partir de la posada en valor del patrimoni natural i agrícola, generant oportunitats econòmiques per al territori i preservant alhora les tradicions i el paisatge.

La presència d'Aitona a FITUR suposa un important aparador internacional per donar a conèixer aquesta proposta innovadora i inspiradora. Sens dubte, el Fruiturisme té un gran potencial per atraure visitants d'arreu del món interessats en descobrir la bellesa de la floració dels presseguers i gaudir d'una experiència turística única i memorable en plena natura.