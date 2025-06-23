La Pobla de Segur estrena una via ferrada al congost de Collegats
Per impulsar l’esport d’aventura i afavorir la divulgació del seu patrimoni històric
La Pobla de Segur ha inaugurat la via ferrada Roca Foradada, al congost de Collegats, a prop de l’antic nucli de la localitat, a Sant Miquel del Pui. L’empresa Alternativas Verticales Vía Libre SL ha dissenyat el recorregut i va organitzar el cap de setmana passat una activitat oberta per estrenar-lo.
La seua obertura va arribar un any després de finalitzar la seua construcció, després de l’obtenció de l’últim permís necessari, relacionat amb la nidificació d’aus a la zona. L’ajuntament el finalment va rebre el mes de maig passat.
El recorregut ofereix vistes úniques del terme municipal de La Pobla i el pantà de Sant Antoni, així com d’altres espais naturals de gran valor, com la Reserva Nacional de Caça de Boumort, Sant Corneli o el Roc de Pessonada.
Destaca per la seua varietat de recorreguts i nivells de dificultat. L’itinerari més curt, de nivell d’iniciació (K2), compta amb 402 metres de longitud i un desnivell positiu de 153 metres. S’estima que el recorregut pot realitzar-se en una hora, a la qual cal sumar 50 minuts entre l’aproximació i el retorn.
Per als més experimentats, la versió integral de la via ferrada assoleix els 880 metres de recorregut i un desnivell positiu de 372 metres, amb trams que van des del nivell K2 fins el K5 (avançat). En aquest cas, el temps estimat per completar el recorregut és d’unes dos hores i mitja, més 70 minuts d’accés i retorn. Per motius de seguretat, es recomana que les persones de menys de 150 centímetres d’altura no realitzin aquest itinerari integral.
La instal·lació compta amb claus, grapes, pèndols, ponts penjants i cadenes, i és obligatori l’ús de casc, arnès d’escalada, kit de via ferrada i baga de descans. A més, es recomana portar corda i material d’autorescat.
Un impuls al turisme actiu
Empreses de turisme actiu ja han incorporat la nova via a la seua cartera d’activitats, contribuint així a dinamitzar l’economia local i a donar a conèixer els orígens històrics de la localitat. És la primera actuació del pla de sostenibilitat turística impulsat pel consistori amb fons europeus Next Generation.