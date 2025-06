La porta aèria al Pirineu: el Telefèric de la Vall Fosca consolida el seu paper com a motor turístic a Catalunya

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El telefèric de la Vall Fosca iniciarà aquest dissabte 28 de juny la seva temporada d'estiu 2025, consolidant-se com un dels motors turístics més importants del Pallars Jussà. Aquesta infraestructura singular, que connecta l'estany de Sallente amb l'estany Gento salvant un desnivell de 450 metres en només 14 minuts, estarà operativa fins al 30 de setembre i les previsions apunten a un increment de viatgers respecte a l'any anterior.

Durant la temporada 2024, malgrat les condicions meteorològiques adverses, el telefèric va aconseguir transportar 23.548 persones, superant en 1.420 passatgers les xifres de 2023. Aquesta tendència a l'alça genera optimisme entre els gestors de la instal·lació, que preveuen batre nous rècords aquest estiu.

Des que es van començar a registrar dades l'any 2009, més de 375.000 persones han utilitzat aquest mitjà de transport per accedir al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l'únic parc nacional de Catalunya. La clau d'aquest èxit sostingut resideix en el conveni de col·laboració que, des de fa 36 anys, renoven anualment Endesa (propietària de la instal·lació) i l'Ajuntament de la Torre de Capdella.

Una porta d'entrada privilegiada a l'alta muntanya pirinenca

El veritable atractiu d'aquest telefèric rau en la seva capacitat per democratitzar l'accés a l'alta muntanya. En poc més d'un quart d'hora, els visitants passen de 1.770 metres d'altitud a 2.160 metres, evitant així una caminada de considerable dificultat. Aquesta accessibilitat ha convertit la instal·lació en un reclam imprescindible per a famílies i excursionistes de tots els nivells.

"El telefèric permet que persones que normalment no podrien gaudir d'aquests paisatges d'alta muntanya hi accedeixin sense dificultats", explica Joan Casimiro, expert en turisme de muntanya. "Això ha transformat completament el model turístic de la vall".

Un cop a l'estany Gento, s'obre un ventall de possibilitats per als visitants: des d'excursions senzilles per la via verda del carrilet fins a ascensions a cims propers als 3.000 metres. També és possible visitar estanys propers i el refugi de Colomina, o simplement gaudir de les vistes des del mirador instal·lat a la terrassa del bar d'Estany Gento.

Vista telefèric Sallente

Novetats i iniciatives per fomentar el turisme sostenible

Per a la temporada 2025, es mantenen algunes de les mesures implementades l'any passat que van demostrar ser exitoses. Entre elles destaca la tarifa reduïda per a grups de 20 o més persones, que va contribuir significativament a l'increment de visitants. També continuaran els horaris específics que permeten viatjar amb animals de companyia, tot i que amb un aforament lleugerament reduït.

Una de les iniciatives més interessants és la venda conjunta dels tiquets del telefèric amb l'entrada al Museu Hidroelèctric de Capdella. Aquest 2025, els visitants podran gaudir, a més, de l'exposició gratuïta "Anem de colònies. Cent anys de colònies d'estiu a la Vall Fosca", inaugurada el 21 de juny. Aquesta mostra reivindica el valor històric, pedagògic i emocional de les colònies infantils al territori i es pot visitar al taller de la central hidroelèctrica, un espai cedit temporalment per Endesa.

L'exposició analitza els diferents models de colònies que han tingut lloc a la vall al llarg d'un segle, des de les infantils de l'Ajuntament de Barcelona fins a les organitzades pels Minyons Escolta, passant per les de l'antiga FECSA i les promogudes durant el franquisme per l'Organización Juvenil Española.

Un passat industrial que es transforma en atractiu turístic

El telefèric de la Vall Fosca no va néixer com a infraestructura turística. La seva construcció, l'any 1981, responia a necessitats purament industrials: facilitar el transport de materials pesants i personal durant la construcció de la central hidroelèctrica reversible Sallente-Estany Gento.

Aquesta instal·lació va substituir l'antic sistema d'accés a l'estany, que constava de dos funiculars i un ferrocarril de via estreta. La seva capacitat de càrrega era tan impressionant que l'any 1986 va ser considerat el telefèric més potent del món en la seva categoria, capaç de transportar fins a 25.000 quilos en cada viatge.

La central hidroelèctrica, primera central de bombeig construïda a Catalunya, va entrar en funcionament l'any 1985 i va representar una autèntica revolució tecnològica. Amb 468 MW de potència instal·lada i quatre turbines, funciona mitjançant un circuit tancat d'aigua entre els dos estanys. Durant les hores de màxima demanda elèctrica, l'aigua de l'estany Gento baixa fins a Sallente per generar electricitat, i en hores de menor consum es bombeja de nou cap amunt.

Actualment, fora de temporada turística, els tècnics d'Endesa utilitzen el telefèric habitualment un cop al mes per accedir a l'embassament de l'estany Gento, mantenint així la seva funció original.

Telefèric de la Vall Fosca

El telefèric de la Vall Fosca és una infraestructura de transport per cable situada al municipi de la Torre de Capdella, al Pallars Jussà (Catalunya). Connecta l'estany de Sallente (1.770 m) amb l'estany Gento (2.160 m), salvant un desnivell de 450 metres en aproximadament 14 minuts de trajecte. Construït inicialment per a usos industrials relacionats amb la central hidroelèctrica, actualment funciona com a atracció turística durant els mesos d'estiu (de finals de juny a finals de setembre), facilitant l'accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Des de 2009, més de 375.000 persones han utilitzat aquesta infraestructura, que es manté operativa gràcies a un conveni entre Endesa i l'Ajuntament de la Torre de Capdella.