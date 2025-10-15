Aquesta mítica atracció de Port Aventura es renovarà aquest hivern: "volem allargar la seva vida"
El fabricant suís Bolliger & Mabillard serà l'encarregat de reformar dues parts de la primera gran atracció del parc
Port Aventura ha anunciat aquest dimarts la reforma d'una de les seves atraccions més emblemàtiques i amb les que va obrir el parc, ara ja fa 30 anys: el Dragon Khan. La mítica atracció de l'àrea de la Xina tindrà una esperada reforma a partir del 7 de gener, quan el parc tanqui a l'hivern, després de la temporada de Halloween i Nadal, per manteniment.
Segons ha explicat el parc en un comunicat, s'ha contractat a l'empresa suïssa Bolliger & Mabillard per fer un "retrack" parcial de l'atracció. En concret, canviaran les vies del Cobra Roll i del Vertical Loop per unes de noves i, d'aquesta manera, aconseguir una sensació més suau quan l'usuari passa per aquestes zones.
Sergio Fraile, director de serveis tècnics de Port Aventura, ha assegurat que volen "allargar la vida" del Dragon Khan, i que les obres que es faran són "bastant complexes i úniques, ja que no les havíem fet mai fins ara". Segons Fraile, a partir de les següents setmanes ja arribaran les primeres peces que es col·locaran a l'hivern a l'atracció. "L'objectiu és gaudir durant molts anys més tots d'aquesta atracció mítica de Port Aventura", ha assegurat.
🎢 Dragon Khan, nuestra montaña rusa más emblemática, se prepara para recibir una renovación única al terminar la temporada de su 30 aniversario ⚙️— PortAventura World (@Portaventura_ES) October 14, 2025
A partir del cierre del resort en enero, se someterá a un retrack parcial, ¡substituyendo parte de sus vías para que la podáis… pic.twitter.com/fmMDmJlrWf