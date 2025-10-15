Més de la meitat dels lleidatans estiueja a altres indrets de Catalunya
Segons l'INE, dos terços dels lleidatans que van sortir de la demarcació de Lleida uns dies a l'estiu, ho van fer per anar a altres parts del país
L’estiuejant lleidatà segueix, per devoció o per obligació, patrons de turista de proximitat: més de la meitat dels desplaçaments estivals es porten a terme dins de Catalunya, segons les dades de mesurament del turisme a través del posicionament dels telèfons mòbils que ahir va difondre l’INE (Institut Nacional d’Estadística).
Dos terços de les pernoctacions de lleidatans que van sortir de la demarcació al juliol i l’agost, 392.656 de 587.163, van tenir lloc a Catalunya. El gruix (332.758, 54,9%) van ser a Barcelona. A l’estranger n’hi va haver 88.990, un 15% del total.