La demarcació de Lleida assoleix una xifra rècord de pernoctacions el passat estiu
Més d'1 milió i mig de pernoctacions, i gairebé 600.000 turistes van visitar la demarcació durant l'estiu
Els establiments turístics de la demarcació de Lleida han assolit xifres històriques durant la temporada d'estiu del 2025, amb un total d'1.574.166 pernoctacions generades per 599.112 turistes entre el juny i el setembre de l'any passat. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) aquest dijous, aquesta temporada ha suposat el registre més alt de pernoctacions fins ara a la zona.
Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, ha destacat que "s'han complert les previsions que vam fer durant el mes de juny" i ha assenyalat que aquest volum de visitants contribueix significativament a l'estabilitat econòmica i laboral de la regió. Pel que fa a la distribució per tipus d'allotjament, els hotels van liderar l'acollida amb 381.390 turistes i 830.422 pernoctacions, seguits dels càmpings amb 160.117 visitants i 547.339 nits, mentre que els establiments rurals i els apartaments turístics van completar l'oferta amb xifres també positives.
Increment del turisme internacional
Un dels aspectes més destacables de les dades ha estat el creixement del turisme estranger a la demarcació. En concret, Lleida va rebre 119.937 turistes internacionals, un 1,46% més que a l'estiu de l'any passat, els quals van generar 271.986 pernoctacions, representant un increment del 4,09%. Serrano ha valorat positivament aquesta tendència afirmant que "l'aposta per la internacionalització de la nostra oferta està donant resultats". "Aquestes dades confirmen la consolidació del Pirineu i les Terres de Lleida com una destinació turística de qualitat, sostenible i amb capacitat d’atracció tant per al visitant nacional com per a l’internacional", ha conclòs Serrano.