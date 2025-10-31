L'única fira dedicada al codony de Catalunya, aquest dissabte al Pirineu de Lleida
La 24a edició de l'esdeveniment gastronòmic més destacat del Pallars reunirà prop d'un centenar d'expositors locals amb productes de proximitat i activitats tradicionals
Aquest cap de setmana Tremp acull l'única fira dedicada al codony de Catalunya, en la seva 24a edició, consolidant-se com un dels esdeveniments gastronòmics de referència al Pirineu de Lleida. La mostra, que s'estendrà pels carrers del centre històric de la capital del Pallars Jussà, comptarà amb la participació de prop d'un centenar d'expositors de productors locals, artesans, comerços i entitats del territori, oferint als visitants una àmplia gamma de productes artesanals i experiències gastronòmiques centrades en el codony.
Entre les activitats més destacades de la programació d'enguany, que tindrà lloc demà, hi figura l'esmorzar popular amb allioli de codony i productes de proximitat a partir de les 8.30h a la plaça de Capdevila. També destaca la cursa popular Antoni Camarasa, amb sortida i arribada a la plaça del Mercat a les 9.30h; el tradicional concurs i taller d'elaboració d'allioli de codony a les 10.00h; i una demostració culinària a càrrec de la xef Ada Parellada prevista per les 12.30h. Els més petits podran gaudir de l'espectacle familiar "El somni d'un pardal", de la companyia Circ Pànic, que es representarà a les 17.00h a la plaça del Mercat.
Cultura popular i festa nocturna
L'ambient festiu estarà garantit amb la cercavila i les actuacions de gegants, grallers i castellers locals, que aportaran el component tradicional i cultural a la fira. La sortida de la cercavila es realitzarà a les 18.30h des de la plaça de la Creu. A partir de les 20.00h començarà l'Encodonya't, amb correplaces, xaranga i, ja de nit, una festa al Casal que posarà el colofó a la jornada.
Un aparador pel teixit socioeconòmic pallarès
La Fira del Codony s'ha consolidat com un punt de trobada pel teixit socioeconòmic del Pallars i com un aparador de la identitat cultural i gastronòmica de la comarca. Any rere any, serveix per promocionar els productes de proximitat i donar suport als petits productors i artesans locals, a més de dinamitzar l'activitat comercial i turística de Tremp durant la tardor. L'esdeveniment representa una oportunitat única per descobrir les tradicions culinàries relacionades amb el codony, un fruit característic de la zona que s'ha convertit en un element identitari de la gastronomia pallaresa.