La Primera Premsada de la Granadella estrena la temporada de les fires de l'oli de Catalunya aquest cap de setmana
El certamen garriguenc, que se celebra l'1 i 2 de novembre, posa en relleu la vinculació entre l'oli d'oliva verge extra i la salut, amb especial atenció al càncer de mama
La Primera Premsada de la Granadella inaugura la nova temporada de les fires d'oli d'oliva. La localitat garriguenca acull aquest cap de setmana, 1 i 2 de novembre de 2025, el primer certamen de la temporada oleícola a Catalunya, que enguany posa especial èmfasi en la relació entre l'oli d'oliva verge extra i els seus beneficis per a la salut, particularment en la prevenció i lluita contra el càncer de mama.
Inaugurat pel director general d'Empreses Agroalimentàries, Joan Gòdia, el certamen desplega un programa complet d'activitats per a tots els públics. El dissabte al matí, el protagonisme recau en el Centre de Cultura de l'Oli de Catalunya (CCOC), que celebra el seu desè aniversari amb la presentació del llibre "Receptes amb memòria". Aquest volum, que compta amb el suport del Departament d'Agricultura, s'emmarca dins la iniciativa "12 mesos 12 paisatges" de Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia. A més, la reconeguda cuinera Maria Nicolau oferirà un showcooking amb l'oli nou com a ingredient estrella.
La jornada tècnica de la tarda de dissabte estarà centrada en l'oli verge extra i els seus efectes saludables, amb una conferència destacada del doctor Eduard Escrich sobre alimentació i càncer de mama. Posteriorment, Àngels Calvo, cap del panell oficial de tast d'olis de Catalunya, presentarà les característiques organolèptiques de l'oli d'oliva arbequina de collita avançada de la temporada 2025-2026, seguit d'un tast professional i un maridatge gastronòmic amb l'oli nou Degustus. La jornada culminarà amb l'apadrinament de l'oli nou, presidit pel mateix Dr. Escrich, i el lliurament del premi Primera Premsada al xef Xavier Benet, especialitzat en tècniques culinàries amb OOVE.
Activitats a l'aire lliure el diumenge
L'endemà, diumenge 2 de novembre, l'acció es trasllada a l'aire lliure amb una fira de productes de proximitat que reunirà una trentena de parades a l'esplanada de la cooperativa. Els visitants podran participar en un taller de terrissa tradicional i en la vuitena edició de la caminada "Entre oliveres La primera premsada". També s'oferirà un esmorzar de brasa amb oli nou Degustus i visites al Museu de l'Oli de Catalunya, on es podrà veure en funcionament l'antic molí d'oli de la cooperativa amb entrada lliure. Un vermut musical amb el grup D'Acords coronarà la jornada davant del molí nou.
Expectatives econòmiques de la nova collita
La cooperativa de la Granadella preveu vendre entre 10.000 i 12.000 litres d'oli nou durant el dia de la fira, i estima una producció total d'entre 700.000 i 800.000 litres aquesta temporada. Segons Ramon Barrull, president de la cooperativa, es preveu mantenir els preus en un any que "serà de millor qualitat però que potser en quantitat no arribarà a la passada temporada" de 2024. Els visitants podran apropar-se al nou molí per proveir-se amb l'oli de la nova collita, que ja estarà disponible per a la seva venda.
Programa complet d'activitats per al cap de setmana
Dissabte 1 de novembre començarà amb la presentació del llibre "Receptes amb memòria" a les 11:30h a càrrec d'Elena Llauradó, alcaldessa de la Granadella, i Domènec Vila. A la tarda, a partir de les 17:00h, tindrà lloc la jornada tècnica sobre oli d'oliva verge extra i salut, que inclourà la xerrada del Dr. Escrich, el tast d'oli i l'acte d'apadrinament. Diumenge 2 de novembre, a més de la fira de productes de proximitat, hi haurà la caminada a les 8:30h (preu: 5 euros), esmorzar de brasa amb oli nou Degustus de 9:00h a 11:00h (preu: 3 euros), visites al Museu de l'Oli i el vermut musical a les 13:00h per tancar el certamen.